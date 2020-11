Bodrum’da başıboş at trafiği birbirine kattı

-trafiği karıştırması

( MUĞLA ) - MUĞLA



- Turizmin gözbebeği Bodrum’da sokak ortasında başıboş bir şekilde yürüyen at trafiği birbirine kattı. Atı yolun ortasında yürürken gören sürücüler, vatandaşlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bodrum’un en hareketli caddelerinden biri Atatürk caddesinde trafiği tıkayan at görenleri şok etti. Yolun ortasında araçları umursamadan yürüyen at trafiği bir birine kattı. Bazen sağ şeritte bazen ise sol şeritte araçların üzerine doğu yürüyen ata çarpmamak için otomobil sürücüleri zaman zaman durup atın gitmesini bekledi. Bazı sürücüler ise ata korna çaldı. Hiçbir şeyi umursamadan dakikalarca yolda yürüyen atın yorgun ve bitkin halde olduğu görüldü.

Yoldan geçen vatandaşlar ise atın fotoğrafını çekti. Uzun süre caddede yürüyen at daha sonra ara bir sokağa girerek gözden kayboldu. (EA-OD-



