Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
28 Mart 2021 Pazar günü yayınlandı
Bodrum’da 3 bin 150 lira cezayı göze alıp denizde girdiler, balık tuttular

Bodrum’da 3 bin 150 lira cezayı göze alıp denizde girdiler, balık tuttular

denize girenler

Hava Sıcaklığı İçmeler Yabancı Turist Uttu 

-balık tutanlar
-saklı koylarda denize girenler

( MUĞLA ) MUĞLA

- Muğla'nın Bodrum ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasından 3 bin 150 lira cezayı göze alan vatandaşlar denize girip balık tuttu. Özellikle sakin koylara giden vatandaşlar sokağa çıkma kısıtlamasına aldırış etmedi. Tüm yurtta olduğu gibi Bodrum’da da sokağa çıkma kısıtlamasına vatandaşlar büyük ölçüde uydu. Bazı yerli ve yabancı turistler ise 23 derece hava sıcaklığını fırsat bilip bomboş sahillerde denize girerek sıcak havanın tadını çıkardı. Issız koyları tercih ettiler Bodrum’un özellikle, İçmeler, Torba sahillerindeki ıssız koylarda ise vatandaşların denize girdiği, balık tuttuğu görüldü.
Gözden uzak noktalarda denize giren vatandaşlar sokağa çıkma kısıtlamasında uygulanan 3 bin 150 lira cezayı göze alarak sıcak havanın tadını çıkardı. Bazı koylarda ise balık tutan vatandaşlarda dikkatlerden kaçmadı.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Türkiye'den 09:05 ManzaralarıTürkiye'den 09:05 Manzaraları
Atatürkün Doğduğu Kent SelanikAtatürkün Doğduğu Kent Selanik
İstanbul'da deprem oldu!İstanbul'da deprem oldu!
Tarihi Günden Özel Kareler...Tarihi Günden Özel Kareler...
Gramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç EdiyorGramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç Ediyor
Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement