Bodrum’da 200 dönüm arazi tarıma kazandırıldı

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( MUĞLA ) - MUĞLA



- Bodrum Belediye Başkan Ahmet Aras’ın başlattığı tarımsal kalkınma hamlesi kapsamında kurulan Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü, 2021 yılı içerisinde 200 üzerinde yerel üreticiyi desteklemeye devam ederken, 200 dönümlük araziyi ıslah edip üretime katkı sağladı. Geçtiğimiz 20 ay içerisinde 400 bin civarı yazlık ve kışlık fideyi üreticilere hibe ettiklerini belirten Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Tayfun Yılmaz, Karaova bölgesinde bulunan arazilerdeki üretimi ve gelişmeleri yerinde inceledi. 2020 yılında başlayan hibe programı kapsamında, ilk başta yaklaşık 40-50 üreticiyi bir araya getirip üretime teşvik ettiklerini belirten Yılmaz, “2021 yılının nisan ayında yaptığımız hibelerle yaklaşık 200 üzerinde üreticimizi bir araya getirerek, üretmesi yönünde teşviklerimizi gerçekleştirmiş bulunmaktayız. Bunun yanında Bodrum Belediyesi’nin kendi mülkiyeti dahilinde bulunan yaklaşık 200 dönümün üzerindeki tarımsal nitelikli araziyi ıslah ederek hem tarıma elverişli hale getirdik hem de atıl durumda bulunan arazilerimizi kendimiz de üretime katkı koymak adına üretmeye devam ediyoruz. Farklı bölgelerdeki 8 parselde; Bahçeyakası, Çömlekçi, Pınarlıbelen, Gürece ve Gümüşlük bölgesindeki tarımsal nitelikli arazilerimizde farklı ürünlerde karakılçıktan, tıbbi aromatik bitkilere, çileğe kadar farklı ürünlerimizi üretmeye devam ediyoruz. Bizler üreterek hem üreticiye örnek oluyoruz, aynı zamanda üreticiye üretim noktasında danışmanlık hizmeti vererek hem de maddi manevi olarak hibelerimizi yaptık yapmaya da devam ediyoruz’’ dedi.

Arazide görev yapan belediye personeliyle de sohbet eden Başkan Yardımcısı Tayfun Yılmaz üretim süreci ve gelişmeler hakkında bilgi aldı. (EA-OD-Y)

