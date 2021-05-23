Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
23 Mayıs 2021 Pazar günü yayınlandı
Bodrum’da 130 kişinin eğlendiği otel baskın yapılarak kapatıldı

Bodrum’da 130 kişinin eğlendiği otel baskın yapılarak kapatıldı

eğlenilen mekandan genel, detay

( MUĞLA ) MUĞLA

Polis Harekete Geç Polis Ekipleri 


- Bodrum’da lüks bir otele baskın yapan Emniyet güçleri ve Bodrum Turizm Danışma Bürosu ekipleri gördükleri manzara karşısında şok oldu. Canlı müzik eşliğinde 130 kişinin maske, mesafe kuralarını hiçe sayarak eğlendiklerini tespit eden ekiplere otelin Sağlıklı Turizm Sertifikası iptal edip otele kapama cezası verdi. Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğüne gelen bir ihbar üzerine polis ekipleri harekete geçti. Bodrum Turizm Danışma Bürosu ile Polis ekipleri Yalıkavak mahallesinde lüks bir otele baskın yaptı. İçeri giren ekipler 130 kişinin canlı müzik eşliğinde maskesiz, mesafesiz eğlendiğini gördü. Eğlenceye son veren ekipleri Otel Genel Müdürü tutanak tutulduğu öğrenildi. Baskın yapılan otelin Sağlıklı Turizm Sertifikası iptal edildiği ve otele kapatma cezası verildiği öğrenildi. Denetimler sıklaştı Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Muğla Valiliği kademeli normalleşme sürecinde özellikle maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyulması ve eğlence yapılmaması konusunda tüm otelleri uyarmış ve denetimleri sıkılaştırmıştı. Muğla Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü ise bayramdan önce tüm otelleri özellikle eğlence düzenlememeleri ve sosyal mesafeye uyulması konusunda resmi yazı göndermiş ve Ramazan bayramından sonra ise denetimlerini sıklaştırmıştı.
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement