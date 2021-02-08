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08 Şubat 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Bodrum’da 1 günde 17 kamyon hafriyat ve çöp çıktı

Bodrum’da 1 günde 17 kamyon hafriyat ve çöp çıktı

HARFİYATLARIN TOPLANMASINDAN GENEL, DETAY

( MUĞLA ) MUĞLA

Çevre Temizliği Kaçak Mobilya Ağrı Merkez Çağrı Merkezi 


- Muğla'nın Bodrum ilçesinde 1 günde toplanan çöp bu kadarına da pes dedirtti. 17 kamyon hafriyat, çöp, bahçe ve mobilya atığı toplayan Bodrum Belediye ekipleri gün boyu çalıştı. Bodrum Belediyesi'nin, "Bodrum'da Doğa Kazanacak" sloganıyla başlattığı çevre temizliği çalışmaları aralıksız devam ederken, ekipler bir yandan da bazı vatandaşlar tarafından doğal alanlara gelişi güzel atılan hafriyat, bahçe ve mobilya atıklarının toplanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bitez Mahallesi Balcılar Mevkii ile Gölköy Mahallesi Gölkırı Mevkii'nde Bodrum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği temizlik çalışmasında 1 günde 17 kamyon hafriyat, bahçe ve mobilya atığı topladı. Doğanın içinden çıkarılan atıklar çevrecileri de isyan ettirdi. Bodrum Belediyesi ekipleri, vatandaşların, Bodrum’un doğasına zarar veren bu tür kaçak hafriyat ve çöp dökümü yapan kişileri görmeleri durumunda 444 00 48 numaralı çağrı merkezinden durumu bildirmelerini istedi. (EA-OD-Y)
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