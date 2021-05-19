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19 Mayıs 2021 Çarşamba günü yayınlandı
- Bodrum Belediye Başkanının çöp isyanı

- Bodrum Belediye Başkanının çöp isyanı

Çöplerin içinde isyan eden başkan aras

Sosyal Medya Eve Dönüş 

-çöpleri inceleyen Başkan Aras

( MUĞLA ) MUĞLA

- Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras yoldan geçerken gördüğü manzara karşısında çileden çıktı. Çöp kutusunun etrafına atılan malzemelere isyan eden Aras, bunları buraya atanları bulacaklarını söyledi.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras mesai bitiminin ardından Bodrum genelinde incelemelerde bulundu. Belediyenin yaptığı faaliyetleri inceleyen Başkan Aras, Göltürkbükü Mahallesi'nde yaptığı incelemeler sonrası akşam saatlerinde eve dönüş yolundayken bir çöp konteynırının etrafındaki çöp olarak atılan bahçe atıkları ve ev eşyalarını gördü. Başkan Aras, geri dönerek çöplerin bulunduğu bölgeye gitti. Etrafta gördüğü molozların, bahçe atıklarının ve ev eşyalarının çöpe atılması karşısından çileden çıkan Başkan Aras, "Bunları atanları bulacağız" dedi.
Çöplerin içine dalan Başkan Aras, atılan malzemeler karşısında şaşkınlığını gizleyemedi. Bu durum karşısında sinirlenen Aras, "Bunlar buraya atılır mı" diyerek sitem etti. Çöplüğün içine giren Başkan “Bunları buraya atmak yerine atılacak malzemelerimiz var deseler biz gelir alırız. Burası Göltürkbükü’nün sokaklarından bir tanesi. Bu çöpü buraya atabilen insanlar yaşıyor bu memlekette maalesef” ifadelerini kullandı. Öte yanda sosyal medyada paylaştığı videoyu binlerce kişi beğendi. Başkan Aras, daha önce de birçok kez buna benzer fotoğraf ve videolar paylaşarak vatandaşları duyarlı olmalarını istemişti (EA-İK-Y)
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