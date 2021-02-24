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24 Şubat 2021 Çarşamba günü yayınlandı
- BM’den İdlib’e 81 tır insani yardım gönderildi

- BM’den İdlib’e 81 tır insani yardım gönderildi

BM tırlarının geçişinden detaylar

( HATAY ) HATAY

Yardım Malzemesi İdlib İnsani Yardım 


- Birleşmiş Milletler (BM) tarafından Suriye’nin İdlib kenti ve kırsalına 81 tırdan oluşan insani yardım malzemesi gönderildi. BM’nin 81 yardım tırı Cilvegözü Gümrük Kapısı’na geldi. Buradaki işlemlerin ardından Suriye’ye geçen konvoydaki insani yardım malzemeleri İdlib ve kırsalında bulunan sivillere dağıtılacak. (ARS-
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