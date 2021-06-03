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3 Haziran 2021 Perşembe günü yayınlandı
BM’den İdlib’e 37 tır insani yardım

BM’den İdlib’e 37 tır insani yardım

Yardım tırının Cilvegözü Sınır kapısından geçişleri

Yardım Malzemesi Bild İdlib İnsani Yardım 

-Sınır kapısına gelen tırlar

( HATAY ) - HATAY

- Birleşmiş Milletler (BM) tarafından Suriye’nin İdlib kenti ve kırsalına 37 tırdan oluşan insani yardım malzemesi gönderildi. BM’nin 37 yardım tırı Cilvegözü Gümrük Kapısı’na geldi. Buradaki işlemlerin ardından Suriye’ye geçen konvoydaki insani yardım malzemelerinin İdlib ve kırsalında bulunan sivillere dağıtılacağı bildirildi.
(ARS-
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