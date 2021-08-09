- BM: “Afganistan’da son 3 günde 27 çocuk öldü, 136 çocuk yaralandı”



- Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) tarafından yapılan açıklamada, Afganistan’daki Taliban saldırılarında son 3 günde 27 çocuğun hayatını kaybettiği, 136 çocuğun yaralandığı belirtildi. UNICEF Afganistan Temsilcisi Herve Ludovic De Lys, Afganistan'da çocuklara yönelik ağır ihlallere ilişkin açıklamalarda bulundu. BM Temsilcisi Lys, Kandahar, Host ve Paktiya vilayetlerinde artan şiddet olaylarında son 3 günde 27 çocuğun hayatını kaybettiğini, 136 çocuğun ise yaralandığını açıkladı.

Öte yandan, Afgan hükümet yetkilileri tarafından bugün yapılan açıklamada, Kabil'deki bir yerel radyo kanalının yöneticisi Toofan Omar'ın Taliban tarafından öldürüldüğü ve güneydeki Helmand vilayetinde gazeteci Nematullah Hemat'ın kaçırıldığı ifade edildi. Afganistan’da gazeteciler, ABD Başkanı Joe Biden ve ABD Temsilciler Meclisi'ne gönderdikleri mektupta, Afgan gazeteciler ve destek personeline özel göçmen vizesi talep etti. Taliban 6 vilayet merkezinin kontrolünü ele geçirdi ABD birliklerinin Afganistan'dan geri çekilme sürecinin başlamasının ardından Taliban, hakimiyet alanını genişletmeye devam ediyor. Taliban’ın Samangan vilayetinin yönetim merkezi Aybak kentinde kontrolü ele geçirmesiyle ülke genelinde kontrol sağladığı vilayet merkezi sayısı 6’ya yükseldi.

