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31 Mayıs 2021 Pazartesi günü yayınlandı
BKM, mahkumlar için 5 bin kitap bağışladı

BKM, mahkumlar için 5 bin kitap bağışladı

Bağış standı detay

Hükümlüler Kütüphane Cezaevleri Irak 

-Protokol detay
-Başsavcı konuşması
-Vali yardımcısı konuşma
-Kitap bağışı detay

( BURSA )- İnfaz kurumları için Bursa adliyesine kitap standı kuruldu BURSA

- Adalet Bakanlığı ve Kültür Turizm Bakanlığı arasında imzalanan protokol dahilinde cezaevi kütüphanelerine kitap bağışı kampanyası başlatıldı. Bursa Adalet Sarayı'na kitap bağışı standı kuruldu. Adliyede düzenlenen törende konuşan Bursa Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Şen, cezaevlerinde kütüphanelerin olduğunu, projeye kitap bağışlayarak katkıda bulunmak istediklerini aktardı. Şen, maksatlarının kütüphanelerinin kitap kapasitesini artırarak, infaz kurumlarındaki hükümlülerin bu kütüphanelere ulaşıp ıslah çalışmalarına katkıda bulunmak olduğunu söyledi.

Şen, 5 bin kitap bağışında bulunan BKM Kitabevi'nin sahiplerine teşekkür etti. Vali Yardımcısı Mustafa Gündoğan da, infaz kurumlarında kurulan kütüphanelerin önemine vurgu yaparak, bağışta bulunan BKM'ye teşekkür edip, herkese kitap bağışı çağrısında bulundu. Kurdele kesiminin ardından protokol mensupları bağış standına kitap bırakarak öncülük etti.
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