Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
27 Haziran 2021 Pazar günü yayınlandı
Bizimkiler'in Cemil'i vefat etti

Bizimkiler'in Cemil'i vefat etti

arşiv

( İZMİR ) İZMİR

Sosyal Medya Televizyon Hastane Tiyatro Kışla 


- Bizimkiler dizisinin Cemil karakteri Uğurtan Sayıner, İzmir'de vefat etti.1989-2002 yılları arasında yayınlanan ve Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu dizilerinden biri olan Bizimkiler dizisinin 'Cemil' karakterini canlandıran Uğurtan Sayıner, İzmir’de yaşlılığa bağlı sebeplerden dolayı geçen yıl ağustos ayında hastaneye yatırılmıştı. 77 yaşındaki usta oyuncunun ileri yaşla beraber yeme bozukluğu ve sıvı elektronik dengesizliği sebebiyle kilo kaybı yaşadığı ve bilincinin açık olduğu bildirilmişti. Tedavisinin ardından taburcu olan Sayıner, İzmir'de oyuncular Şehmus Yığın ve Osman Cavcı ile birlikteydi YouTube'da skeç yapıyordu. Bizimkiler dizisinin efsaneleşen karakteri Sayıner, bugün İzmir'de vefat etti. Vefatının ardından sosyal medyada mesaj yayımlayan Osman Cavcı, "Duygularımı anlatmaya ne kelimeler ne de cümleler yeter babam. Şu üç günlük dünyada şöyle geçmişe baktığımda ne çok şey öğrenmişim meğer senden diyorum, ne kadar şanslıymışım seni tanıma fırsatım olduğu için ustam. Bana öğrettiklerin, bana babacan bakışların ve sözlerin ebediyen benimle kalacak. Çok üzgünüm çok mekanın cennet olsun büyük usta" yazdı.Sayıner, sağlık sorunları yaşamadan önce İzmir Karşıyaka’da Uğurtan Sayıner Gösteri ve Sanat Merkezinde tiyatro gösterimi sunuyordu."Sıramı bekliyorum" demiştiSayıner, İHA'ya yaptığı röportajda, "Bizimkiler’de oynayan 23 arkadaşım vefat etti. Neredeyse bir tek ben kaldım. Ben de sıramı bekliyorum" demişti. Sayıner'in cenazesinin salı günü defnedileceği öğrenildi.
İlgili Foto Galeriler
1 milyonluk 11 final sorusu1 milyonluk 11 final sorusu
Efsane haline gelen komik sorularEfsane haline gelen komik sorular
Sosyal medyada ünlülerSosyal medyada ünlüler
Paylaşım rekorları kıran kurban bayramı cepsleriPaylaşım rekorları kıran kurban bayramı cepsleri
İnternet yıldızı Hüsniye Nine yaşamını yitirdiİnternet yıldızı Hüsniye Nine yaşamını yitirdi
Doğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandıDoğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement