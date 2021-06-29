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29 Haziran 2021 Salı günü yayınlandı
Bizimkiler dizisinin Cemil'i Uğurtan Sayıner son yolculuğuna uğurlandı

Bizimkiler dizisinin Cemil'i Uğurtan Sayıner son yolculuğuna uğurlandı

-Cenaze töreninden genel detay görüntü

( İZMİR ) İZMİR

Cenaze Cenaze Namazı 


- İzmir’de iki gün önce vefat eden Bizimkiler dizisinin Cemil karakteri Uğurtan Sayıner (77), ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Efsaneleşen dizi Bizimkiler’de Cemil karakterine hayat veren Uğurtan Sayıner (77), 27 Haziran günü Karşıyaka ilçesi Donanmacı Mahallesinde oyuncu arkadaşları Osman Cavcı ve Şehmus Yığın ile birlikte yaşadığı evde hayatını kaybetti. Yaşlılığa bağlı sebeplerden rahatsızlığı bulunan Sayıner’in vefatı sanatçıları ve sanatseverleri üzerken, usta sanatçının cenazesi Beşikçioğlu Camiinde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze törenine Sayıner'in sanatçı dostları, yakınları ve sevenleri katıldı.
Sayıner’in cenazesi Doğançay Mezarlığına defnedilecek. (CA-
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