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27 Mart 2021 Cumartesi günü yayınlandı
'Bizim Yunus' projesi gençlerin geleceğine ışık tutuyor

'Bizim Yunus' projesi gençlerin geleceğine ışık tutuyor

- Gençlerin Kula'daki tarihi mekanları gezmesinden detay görüntüler

Basketbol Gesi Tarihi Mekan Badminton 

-- Gençlerin spor salonunda çeşitli spor dalları faaliyetlerinden detayla

( MANİSA ) -- Manisalı gençler, Yunus Emre ve Tapduk Emre Türbesi, Kula, Salihli Volkanik Jeopark, Kula Tarihi Evleri ve Peri Bacalarını gezdi MANİSA

- “Bizim Yunus” projesi kapsamında Manisa’da yaşayan çocuklar ve gençler, tarihi ve kültürel değerler hakkında bilgi sahibi oluyor. Şiirleriyle insan ve doğa sevgisi, hoşgörü, kardeşlik ve barış kavramlarını en duru Türkçe anlatarak dil, din, ırk ayrımı gözetmeksizin tüm insanlığa seslenen Yunus Emre vefatının 700'üncü yılı nedeniyle UNESCO tarafından anma yıl dönümleri kapsamında alındı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da 2021 yılını 'Yunus Emre ve Türkçe Yılı' ilan etti. 'Bizim Yunus' olarak adlandırılan 2021'de Cumhurbaşkanlığı himayesinde 'Dünya Dili Türkçe' başlığıyla gerçekleştirilecek etkinliklerde Yunus Emre'nin mirası olan Türkçe'nin önemi vurgulanacak, medeniyet dili kimliğiyle Türkçe'nin bilinçli ve doğru kullanımının sağlanması yönünde çalışmalar yapılıyor. Manisa’da da Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün koordinasyonu ile Manisa Celal Bayar Üniversitesi ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü iş birliği ile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesindeki çocuk evlerinde ve çocuk destek merkezinde kalan çocuklara yönelik etkinlikler düzenlendi.
Etkinlikler kapsamında Kula ilçesinde bulunan Yunus Emre ve Tapduk Emre türbesi, Kula, Salihli Volkanik Jeopark, Kula Tarihi Evleri ve Peri Bacalarını ziyaret eden çocuklara eğitimciler tarafından Yunus Emre’nin hayatı, insan sevgisi ve hoşgörüsünün yanı sıra bölgenin tarihi ve coğrafi özellikleri hakkında bilgiler verildi.
Gezinin ardından Kula Spor Komplesinde antrenörler eşliğinde çocukların katılımıyla eskirim, geleneksel okçuluk, modern okçuluk, ayak tenisi, badminton, voleybol ve basketbol gibi sportif etkinlikler düzenlendi.
“Bizim Yunus" projesi kapsamında düzenlenen sosyal, kültürel ve sportif etkinliklerle çocuklar hem tarihi hem de kültürel değerler hakkında bilgi sahibi oluyor. Bu kapsamda düzenlenen sportif etkinliklerle de sosyalleşmeleri sağlanıyor. Etkinliklerin ardından Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından gençlere katılım belgesi verildi.
(ÖND-Y)
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