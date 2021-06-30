Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
30 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlandı
'Bize 400 bin TL teklif ettiler...' Çekmeköy’de 24 yaşındaki gencin şüpheli ölümü gizemini koruyor

'Bize 400 bin TL teklif ettiler...' Çekmeköy’de 24 yaşındaki gencin şüpheli ölümü gizemini koruyor

anne ve baba detay

Hastane Şüpheli Ölüm Kız Arkadaş Doğum Günü Cinayet 

-Anne röp
-Baba röp

( İSTANBUL - ÖZEL) "Bize 400 bin TL teklif ettiler..." Çekmeköy’de 24 yaşındaki gencin şüpheli ölümü gizemini koruyor- Kalbinden bıçaklanarak öldürüldüğü iddia edilen gencin şüpheli ölümü 2 buçuk yıldır aydınlatılamadı İSTANBUL

- Yaklaşık 2 buçuk yıl önce kız arkadaşına doğum günü sürprizi yapmak için İstanbul Çekmeköy'de çalıştığı otomotiv firmasına giden ve burada kalbinden bıçaklanarak hastaneye kaldırıldıktan 16 gün sonra hayatını kaybeden Hasan Sevinçtekin'in (24) şüpheli ölümü gizemini korumaya devam ediyor. Gencin acılı babası, kendisini gizli numaradan arayan kişinin “bu işin peşini bırak” diyerek 400 bin TL teklif ettiğini iddia etti. Çekmeköy'de 29 Ocak 2019 tarihinde yaşanan olayda, otomotiv firmasında çalışan kız arkadaşını görmeye giden Hasan Sevinçtekin (24) kalbinden bıçaklandı, kaldırıldığı hastanede 16 gün sonra hayatını kaybetti. Olayla ilgili başlatılan soruşturmada Hasan Sevinçtekin'in intihar ettiği değerlendirildi. “2 buçuk senedir ciğerimiz yanıyor” diyen acılı anne Leyla Sevinçtekin, “Oğlumu kandırıp oraya götürdüler ve bize cenazesi geldi. Bu olay artık aydınlatılsın başkalarının ciğeri de benimki gibi yanmasın" dedi.
“Bize 400 bin TL teklif ettiler” Oğlunun cinayete kurban gittiğini iddia eden baba Aziz Sevinçtekin, şüphelilerin bulunması için mücadele verdiğini belirterek, "Karakola gittik ve bize kamera kayıtlarının olduğunu söylediler. 15 gün sonra ise kayıtlar savcılığa gönderildi fakat burada ise bize kamera kayıtları yok dendi. Oğlumuz 3 defa pastaneden otomotiv firmasına gidip geliyor ve son gidişinde ise bıçaklanıyor. Beni gizli numaradan aradılar ve “bu işin peşini bırak artık olan oldu” diyerek 400 bin TL teklif ettiler. Artık perişan olduk ve gücümüz kalmadı. Elimizde bu kadar delil varken olay yerine inceleme ekibi bile gitmedi. Kamera kaydını silen kişi ve pastane sahibinin ifadesi bile alınmadı” dedi.
(CGK-
İlgili Foto Galeriler
'Cinayeti keyfimden işledim, onu değil anasını öldürecektim''Cinayeti keyfimden işledim, onu değil anasını öldürecektim'
Ankara'da kan donduran cinayet!Ankara'da kan donduran cinayet!
Şanlıurfa Adliyesi Karıştı...Şanlıurfa Adliyesi Karıştı...
Doğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandıDoğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandı
Cinsiyet değiştiren mafya babasına infaz!Cinsiyet değiştiren mafya babasına infaz!
Doğum günü faciayla sona eriyordu!Doğum günü faciayla sona eriyordu!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı