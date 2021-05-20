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20 Mayıs 2021 Perşembe günü yayınlandı
Biyokütle enerji santralinde çıkan yangın 3. gününde de sürüyor

Biyokütle enerji santralinde çıkan yangın 3. gününde de sürüyor

Olay yerinden görüntüler

Enerji Santrali Karahisar Mısır Avcılık Trol 

-Yanan balyalardan çıkan duman ve alevlerden görüntü
-Arşiv görüntüler

( AFYON KARAHİSAR)- Yangın AFAD ve itfaiye gözetiminde kontrollü olarak sürüyor- Yanan balyalardan zaman zaman alevler yükseliyor AFYON KARAHİSAR

- Afyonkarahisar’ın Çay ilçesinde biyokütle enerji santralinde 3 gün önce kontrol altına alınan yangın yer yer devam ediyor.Özel bir şirkete ait enerji santralinde başlayan ve yaklaşık 60 dönümlük alanı etkileyen yangın 3. gününde de devam ediyor. İki numaralı sahada mısır silajı ve saman balyalarının bulunduğu alanda yangın, AFAD ve itfaiye ekiplerinin gözetiminde sürüyor. Alevlerin sona ermesinin ardından ise soğutma çalışmalarının yapılacağı belirtildi. Yoğun dumanların çıkmaya devam ettiği bölgede yanan balyalardan zaman zaman da alevler yükseliyor. Yangının birkaç gün daha sürmesi bekleniyor.Öte yandan, olayla ilgili savcılık tarafından başlatılan soruşturma ise devam ediyor.
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