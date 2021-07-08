Beyaz Gazete Ana Sayfa
Video Ana Sayfa
WebTV
3. Sayfa
Biyogaz tesisi inşaatında göçük 3 yaralı
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
8 Temmuz 2021 Perşembe günü yayınlandı
Biyogaz tesisi inşaatında göçük 3 yaralı

Biyogaz tesisi inşaatında göçük 3 yaralı

Olay yeri

Yoga Göç Çökme 

-Jandarma detaylar
-Tesis detayı
-Hastane detaylar

( KIRŞEHİR ) KIRŞEHİR

- Kırşehir'in Boztepe ilçesi yakınlarında Biyogaz inşaatında meydana gelen göçükte 3 işçi yaralandı. Alınan bilgiye göre olay gece saatlerinde Harmanaltı Köyü yakınlarında meydana geldi. Biyogaz tesisi inşaatında çalışan işçiler beton dökümü esnasında meydana gelen kalıp çökmesi ile yaralandı. Bölgede bulunan işçilerin de yardımları ile bölgeye sevk edilen ambulanslarla yaralı İ.S.,(49) S.A., (52) H.A.(25) Kırşehir Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenilirken Jandarma ekipleri bölgede geniş çaplı çalışma başlattı. Bölgede AFAD ekipleri de olası olumsuzluklar için bekletildi.
İlgili Foto Galeriler
3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı
Adanada İşçi Servisi Devrildi!Adanada İşçi Servisi Devrildi!
Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...
Kağıthanedeki Dehşet Anları KameradaKağıthanedeki Dehşet Anları Kamerada
Rus Mafyasına Operasyon!Rus Mafyasına Operasyon!
Kendisini Tehdit Eden Sevgilisini Tuvalette VurduKendisini Tehdit Eden Sevgilisini Tuvalette Vurdu
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
a