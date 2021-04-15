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15 Nisan 2021 Perşembe günü yayınlandı
Biyogaz atıklarını toprağa döken şahsa 90 bin TL ceza

Biyogaz atıklarını toprağa döken şahsa 90 bin TL ceza

Tankerin atık döktüğü alanın görüntüleri

( ANKARA ) ANKARA

Para Cezası Tarım Biyogaz Yazılı Açıklama Tarım Arazisi 


- Ankara’nın Polatlı ilçesinde biyogaz tesisinden çıkan atıkları tarım arazisine döken kişiye 90 bin Türk Lirası ceza uygulandı.Ankara’da bir biyogaz tesisinden çıkan fermantasyona uğramış 26 ton fermente gübreyi tarım arazisine döktüğü tespit edilen kişiye 90 bin Türk Lirası idari para cezası uygulandı. Ankara İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Polatlı ilçesi Tatlıkuyu Mahallesi'nde Ankara İl Jandarma Komutanlığı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timince icra edilen faaliyette O.V. yönetimindeki 06 BNB plakalı tankerin tarım arazisine biyogaz tesisinden çıkan fermantasyona uğramış 26 ton fermente gübrenin deşarj edildiği tespit edilmiştir. Adı geçen şahıs ve ilgili tesis hakkında 2872 sayılı Çevre Kanunu'nun 20’nci maddesinin (r) bendi gereği tehlikesiz atıkların toprağa deşarj edilmesi işleminden 90 bin Türk Lirası idari para cezası uygulanacaktır” denildi.
Biyogaz Hakkında
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