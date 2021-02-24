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24 Şubat 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Bitlisli kadınlardan kayak keyfi

Bitlisli kadınlardan kayak keyfi

Kayak merkezi

Siyer Kayak Merkezi Çekim Güneşli Hava Güneşli 

-Kızakla kayan kadınlar
-Kadınların kar üstünde piknik yapması
-ADEM 1 Koordinatörü Hatice Piral ve kursiyerin konuşması
-Detaylar
-Dron çekimi

( BİTLİS ) - Bitlisli kadınlardan kayak keyfi BİTLİS

- Bitlis'in Tatvan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı bünyesindeki Aile Destek Merkezinde (ADEM) eğitim gören kadın kursiyerler düzenlenen kayak etkinliğiyle stres attı. ADEM'in sosyal faaliyetleri kapsamında düzenlenen kayak etkinliği için ilçenin Rahva mevkiinde bulunan kayak merkezine götürülen kadınlar, bir yandan kayak yapmanın keyfini yaşarken diğer yandan da pandemi sürecinden dolayı yaşanan zorlu günlerin stresini attılar. Saatlerce kayak yapıp gönüllerince eğlenen kadınlar, etkinliği piknik organizasyonuyla taçlandırdı. Pandemi nedeniyle uzun bir süredir evde kalmak zorunda olan kadınlar, düzenlenen bu etkinlik sayesinde kayak ve kızaklarla kayarak hem karın tadını çıkardı hem de gönüllerince eğlendi. Etkinlik sayesinde kadın kursiyerlerinin gönüllerince eğlenme imkanı bulduğunu belirten ADEM-1 Koordinatörü Hatice Piral, “Pandemi dolayısıyla uzun bir süredir evde kalmak durumunda olan ve bu nedenle sıkılan kursiyerlerimizden gelen talep üzerine bu güneşli günün keyfini çıkarmak ve stres atmak için buraya geldik. Bu sayede kursiyerlerimiz hem karın hem güneşli havanın tadını çıkararak gönüllerince eğlendiler. Her şey çok güzel geçti” dedi.
Kadın kursiyerler ise düzenlenen etkinlikten dolayı duydukları memnuniyeti dile getirdi. (HO-MSA-Y)
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