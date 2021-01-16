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16 Ocak 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Bitlisli Dengbejlerin geleneksel buluşmaları

Bitlisli Dengbejlerin geleneksel buluşmaları

evden görüntüler

Kol Saati 

-Dengbejlerden görüntüler
-kılamlarını seslendiren dengbejlerden görüntüler
-röportajlar
-detay görüntüler

( BİTLİS ) BİTLİS

- Bitlis’teki Dengbejler, geleneksel buluşmalarını iki haftada bir sokağa çıkma kısıtlamasından önce gerçekleştiriyorlar. Ayda iki defa sırasıyla evlerde buluşan Dengbejler kültürlerini, gelenek ve göreneklerini kendi imkanları ile yaşatmaya çalışıyorlar. Yaktıkları ağıtların siyasiyle hiçbir alakasının olmadığını belirten Dengbejler, kendilerine sahip çıkılmasını istediler. Dengbej Ertem Kurtuluş, her hafta veya 15 günde bir kez Dengbejlerin evinde sırasıyla buluştuklarını söyledi.

Kurtuluş, “Biz istiyoruz ki bizim kültürümüz ölmesin büyüklerimiz ellerimizden tutsunlar. Bizim kültürümüz geleneğimiz bitmesin. Bizde elimizden geldiği kadarıyla buna müsaade etmeyeceğiz. Sadece Bitlis Dengbejleri olarak değil Türkiye’deki bütün Dengbejlerle bu kültürümüzü yaşatmaya çalışacağız. Bu düzenlediğimiz bu programların herhangi bir sakıncası yok bizim hiçbir siyasi fikrimizde yok. Zaten ağıtlarımızda da siyasi bir söylem yoktur” dedi.
Dengbej Lütfü Turşak ise Dengbejliğin çok eski bir kültür olduğunu ifade ederek, “Mustafa Halo Hayran adındaki Dengebeji 1933 yılında Mustafa Kemal Atatürk’e şikayette bulunuyorlar. Dengbej Mustafa Atatürk’e Selanik Savaşının ağıtını söylemiş. Mustafa Kemal Atatürk ise altın bir kol saati hediye etmiş. Yani Dengbejlik kültürü ve geleneği çok eskiye dayanan bir kültürdür. Büyüklerimiz bize sahip çıksınlar” dedi.

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