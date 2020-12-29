Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
29 Aralık 2020 Salı günü yayınlandı
- Bitlisli çocuklar karı eğlenceye dönüştürdü

- Bitlisli çocuklar karı eğlenceye dönüştürdü

Görüntü Dökümü:

Yarış Kar Yağışı 

-Çocukların kayak yapması
-Çocukların konuşması
-Detaylar

( BİTLİS ) BİTLİS

- Bitlis’in Tatvan ilçesinde etkili olan kar yağışını, çocuklar kızak ve bidonlarla kayarak eğlenceye dönüştürdü. Kış mevsiminin çetin geçtiği yerlerden biri olan Tatvan’da geçtiğimiz günlerde etkili olan kar, büyükler için çileye dönüşürken çocukların ise yüzünü güldürüyor. Kısıtlamanın olmadığı saatlerde eline kızak, bidon ve poşeti alan çocuklar, soluğu mahalle aralarında kayak pistine dönen sokaklarda alıyor. Zaman zaman büyüklerinde dahil olduğu çocukların eğlencesi ise eğlenceli görüntüler oluşturdu. Daha hızlı kaymak için tahtadan yaptıkları kızakların ayağına metal ve plastik takan çocuklar, defalarca tepeye tırmanıp daha hızlı inebilmek için birbirleriyle yarışıyor. Karın yağmasıyla mutlu olduklarını ve arkadaşlarıyla kaydıklarını söyleyen çocuklar, hallerinden bir hayli memnun olduklarını ifade ettiler. (HO-MSA-Y)
loading...
İlgili Foto Galeriler
Kar Yağışı Hayatı Böyle EtkilediKar Yağışı Hayatı Böyle Etkiledi
Sıcak, bahar havası derken… Bu manzaraya uyandılar!Sıcak, bahar havası derken… Bu manzaraya uyandılar!
Doğuda kar esaretiDoğuda kar esareti
Kars beyaza büründüKars beyaza büründü
Burada Yaşamak Cesaret İster!Burada Yaşamak Cesaret İster!
Rize Ayder Yaylası'ndan Kar ManzaralarıRize Ayder Yaylası'ndan Kar Manzaraları
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement