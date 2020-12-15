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15 Aralık 2020 Salı günü yayınlandı
BİTLİS - 'Yeryüzü cenneti' Nemrut Krater Gölü beyaza büründü - Drone

BİTLİS - 'Yeryüzü cenneti' Nemrut Krater Gölü beyaza büründü - Drone

BİTLİS - "Yeryüzü cenneti" Nemrut Krater Gölü beyaza büründü - Drone - Nemrut Krater Gölü'nden drone ile çekilmiş görüntüler"Yeryüzü cenneti" Nemrut Krater Gölü beyaza büründüBİTLİS (AA) - Bitlis 'in Tatvan ilçesinde dünyanın ikinci, Türkiye'nin en büyük krater gölü Nemrut, kar yağışının ardından beyaza büründü.Avrupalı Seçkin Destinasyonlar (EDEN) projesi kapsamında "Mükemmeliyet Ödülü" alan Nemrut, doğal güzelliklerinin yanı sıra bünyesinde barındırdığı sıcak ve soğuk gölleri, buz mağarası ve buhar bacasıyla ziyaretçileri kendine hayran bırakıyor.Kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplanan Nemrut, doğaseverlerin yanı sıra fotoğraf tutkunlarının da uğrak yerlerinden biri oldu.Kar kalınlığının 20 santimetreyi bulduğu bölgeye gelen ziyaretçiler, fotoğraf çekti, eşsiz manzaranın keyfini yaşadı.

Göller Cennet Ziyaretçiler Kar Yağışı Krater Gölü 

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