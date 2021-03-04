BİTLİS - Vali Çağatay, Kovid-19 denetimlerine katıldı

- Bitlis Valisi Oktay Çağatay ve beraberindekilerin denetimlerde bulunması - Vali Çağatay'ın konuşması - Vali Çağatay'ın esnafı ziyaret etmesi ve esnafla sohbet etmesi - Esnaflardan Mehmet Nuri Gökren'in konuşmasıBİTLİS - Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Tatvan ilçesinde gerçekleştirilen Kovid - 19 denetimlerine katıldı.
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım