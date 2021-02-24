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24 Şubat 2021 Çarşamba günü yayınlandı
BİTLİS - Uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı

BİTLİS - Uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı

- Operasyondan detaylar Bitlis merkezli 3 ilde uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındıBİTLİS (AA) - Bitlis merkezli 3 ilde, uyuşturucu imal ve ticaretini yapanlara yönelik operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.Valilikten yapılan açıklamaya göre, Güroymak Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, 23 Ekim 2020'den bu yana "uyuşturucu imal ve ticareti" suçunu örgütlü olarak işleyenlere yönelik İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince operasyon düzenlendi.
Bu kapsamda 13 şüphelinin yakalanması amacıyla Bitlis merkez, Güroymak, Tatvan ve Mutki ilçeleri ile İstanbul ve Tekirdağ'da dün 178 personel ve 18 aracın katılımıyla düzenlenen eş zamanlı operasyonda 9 zanlı gözaltına alındı.Şüphelilerin ev ve iş yerlerindeki aramalarda, 235 gram sentetik uyuşturucu, 782 gram kubar esrar, 220 gram toz esrar, 125 gram eroin, 14 uyuşturucu kullanma aparatı, tabanca, 45 tabanca fişeği, 9 cep telefonu ile suçtan elde edilen 5 bin 850 lira bulundu.Operasyon kapsamında daha önce haklarında işlem yapılan 39 şüphelinin ev ve iş yerlerindeki aramalarda ise 6 kilo 150 gram esrar, 73 gram sentetik uyuşturucu, 11 gram eroin, 8 uyuşturucu hap, 9 uyuşturucu kullanma aparatı, tabanca ve hassas terazi ele geçirildi.Firari 4 kişinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Sentetik Uyuşturucu Uyuşturucu Operasyonu Akalan Cep Telefonu 

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