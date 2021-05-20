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20 Mayıs 2021 Perşembe günü yayınlandı
BİTLİS - Türk Kızılay Bitlis Şubesi gönüllüleri bisiklet etkinliği düzenledi

BİTLİS - Türk Kızılay Bitlis Şubesi gönüllüleri bisiklet etkinliği düzenledi

- Bisiklet turu etkinliğinden görüntüler - Türk Kızılay Bitlis Şube Başkanı Ali Cengiz’in açıklamalarıBİTLİS (AA) - Türk Kızılay Bitlis Şubesi ile Tatvan gönüllüleri, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında bisiklet turu düzenledi.
Van Gölü sahilinde düzenlenen etkinliğe katılan gönüllüler, parklardaki çocuklara ikramlarda bulundu.Türk Kızılay Bitlis Şube Başkanı Ali Cengiz, gazetecilere, salgından dolayı her yıl olduğu gibi etkinliklerin düzenlenemediğini söyledi.

Ellerinden geldiğince insanlara bayram coşkusunu yaşatmaya çalıştıklarını aktara Cengiz, "Genç Kızılaycılarımız ve gönüllü gençlerimiz ile Doğu'nun incisi Tatvan'da vatandaşlarımıza farkındalık oluşturmak, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutlamak amacıyla bisiklet turu etkinliği yapacağız. Gönüllülerimizle çocuklara ve ailelere ikramlıklar dağıtılacak." diye konuştu.

Bayram Coşkusu Farkındalık Bisiklet Turu Bisiklet 

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