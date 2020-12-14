Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
14 Aralık 2020 Pazartesi günü yayınlandı
BİTLİS - Teröristlere ait yaşam malzemesi ele geçirildi

BİTLİS - Teröristlere ait yaşam malzemesi ele geçirildi

- Teröristlere ait ele geçirilen malzemeler Bitlis 'te teröristlere ait yaşam malzemesi ele geçirildiBİTLİS (AA) - Bitlis 'te terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, yaşam malzemesi ele geçirildi.Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalarda, merkeze bağlı Ilıcak köyü kırsalında bölücü terör örgütü mensuplarınca araziye gizlenmiş yaşam malzemesi ve patlayıcı madde olduğu bilgisi alındı.Bölücü terör örgütü mensuplarını bulmak, etkisiz hale getirmek, kullandıkları sığınak, barınak ve depoları imha etmek maksadıyla "Yıldırım 16 Sehi Ormanları Şehit Uzman Jandarma Çavuş Eyüp Fidan 2020 - 165" operasyonu başlatıldı.Operasyonda iki ayrı ana depoda toprağa gömülü, 3 jelikan bidon, 500 kilogram un, 100 kilogram bulgur, 60 litre sıvı yağ, 500 konserve kuru fasulye, 50 kilogram kuru fasulye, 20 kilogram pirinç, 150 kilogram çay, 150 kilogram küp şeker, 170 kilogram salça, 55 kilogram zeytin, 95 kilogram tuz, 100 kilogram makarna, 25 kilogram nohut, 40 kilogram kırmızı mercimek, 30 kilogram çokokrem, 42 kilogram pekmez, 42 kilogram tahin, 15 margarin yağı, 24 kilogram kuru maya, 5 kilogram bal, 15 kilogram reçel, 4 koli bandı, 60 kalem, 10 defter, 10 not defteri ve 3 dolu büyük tüp ele geçirildi. Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla delil niteliği taşıyan malzemeler muhafaza altına alındı, diğer malzemeler ise yerinde imha edildi.

Çokokrem Kuru Fasulye Terör Örgütü Teröristler 

loading...
İlgili Foto Galeriler
Gülerek geldiler! Şüpheliler arasında o da varGülerek geldiler! Şüpheliler arasında o da var
Çatışma çıktı! 1 terörist ölü, 3 terörist sağ yakalandıÇatışma çıktı! 1 terörist ölü, 3 terörist sağ yakalandı
DEAŞ hücre evinde canlı bomba operasyonu! İşte o anlarDEAŞ hücre evinde canlı bomba operasyonu! İşte o anlar
FETÖcülerin Eagle Üzerinden Yaptığı Gizli GörüşmelerFETÖcülerin Eagle Üzerinden Yaptığı Gizli Görüşmeler
İşte kamudan atılanların isim isim listesiİşte kamudan atılanların isim isim listesi
Genç kız FETÖ'nün işkencelerini anlattıGenç kız FETÖ'nün işkencelerini anlattı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement