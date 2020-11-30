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30 Kasım 2020 Pazartesi günü yayınlandı
BİTLİS - Teröristlere ait iki lav silahı ile mühimmat ele geçirildi

BİTLİS - Teröristlere ait iki lav silahı ile mühimmat ele geçirildi

- Ele geçirilen malzemelerin kontrollü imha edilmesiBİTLİS (AA) - Bitlis ve Mutki ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarda toprağa gizlenmiş iki lav silahı, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca yapılan çalışmalar neticesinde, bölücü terör örgütü mensuplarınca araziye gizlenmiş yaşam malzemesi ve patlayıcı madde olduğu bilgisi alındığı belirtildi.Bölücü terör örgütü mensuplarını bulmak, etkisiz hale getirmek, kullandıkları sığınak, barınak ve depoları imha etmek maksadıyla Bitlis merkeze bağlı Çayırbaşı köyü kırsalında "Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Üstçavuş H. Cahit Özer 2020 - 28", Mutki'nin Kapaklı köyü kırsalında ise "Yıldırım 15 Mutki - Sarpkaya Şehit Jandarma Astsubay Çavuş Mehmet Volkan 2020 - 204" operasyonlarının gerçekleştirildiği bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:"Bu kapsamda, Çayırbaşı köyü kırsalında ağaç altına gizlenmiş ve üzeri yapraklarla örtülmüş, iki savunma tipi el bombası ve 155 milimetre top mühimmatı, Mutki'nin Kapaklı köyü kırsalında toprağa gömülmüş çuvalda iki lav silahı, iki savunma tipi el bombası, iki tüfek bombası ve 100 litre sıvı yağ ele geçirilmiştir. Ele geçirilen patlayıcılar, Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla gerekli incelemeler yapıldıktan sonra yerinde imha edilmiştir."Açıklamada, ​güvenlik güçlerinin, bölge halkının desteğiyle huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla terörle mücadeleyi kararlılıkla sürdüreceği vurgulandı.

Terörle Mücadele El Bombası Güvenlik Güçleri Lav Silahı Terör Örgütü 

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