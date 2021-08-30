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Bitlis’teki örtü yangını ormanlık alana sıçramadan kontrol altına alındı
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30 Ağustos 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Bitlis’teki örtü yangını ormanlık alana sıçramadan kontrol altına alındı

Bitlis’teki örtü yangını ormanlık alana sıçramadan kontrol altına alındı

Yangından görüntü

Jandarma Muhabir Yangın Ormanlı Altın 

-Yangını söndüren ekiplerden görüntü
-Hizan Orman İşletme Amiri Servet Balta'nın konuşması
-Diğer detaylar

( BİTLİS ) BİTLİS

- Bitlis’in Tatvan ilçesine bağlı Reşadiye köyü civarında çıkan örtü yangını, ekiplerin çalışmasıyla ormanlık alana sıçramadan kontrol altına alındı. Bitlis’te bugün saat 14.00 sıralarında Tatvan-Van karayolunun 35’inci kilometresinde kuru otların yanması nedeniyle dumanlar yükselmeye başladı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, AFAD, jandarma, AKUT ve Bitlis Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ile Hizan Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekiplerin ortak çalışmasıyla yangın ormanlık alana sıçramadan kontrol altına alındı. İHA muhabirine konuşan Hizan Orman İşletme Şefi Servet Balta, “Bugün saat 15.00 sularında bizden destek istenildi. Ekip arkadaşlarımızla yangını kısa sürede ormanlık alana sıçramadan kontrol altına aldık. Buradaki görevimiz bitti, Hizan’a geri döneceğiz” dedi.
(YT-MSA-Y)
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