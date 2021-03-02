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02 Mart 2021 Salı günü yayınlandı
Bitlis'te yüz yüze eğitim başladı

Bitlis'te yüz yüze eğitim başladı

Görüntü sıralaması

Milli Eğitim Müdürü Öğretmenler Eğitim Öğretim Yılı Öğrenciler Kesintisiz Eğitim 

-okulun tabelasından görüntüler
-sınıflardan görüntüler
-milli eğitim müdürünün öğrencilerle konuşması
-tenefüse çıkan çocuklardan görüntüler
-röp

( BİTLİS ) BİTLİS

- Bitlis'teki okullarda normalleşmeyle birlikte yüz yüze eğitim başladı.
Korona virüs tedbirleri kapsamında vaka sayılarının düşük çıktığı illerden biri olan Bitlis'teki okullarda bugün itibari ile eğitim başladı.
Sabahın erken saatlerinde velileri ile birlikte okulun yolunu tutan çocuklar, bir taraftan heyecanlı bir taraftan da okullarına kavuşmanın mutluluğunu yaşadılar. Arkadaşlarına sarılamayan çocuklar sınıflarda ders işlemeye başladılar. Bitlis Milli Eğitim Müdürü M. Emin Korkmaz, Şehit Mahir Ayabak İlkokuluna ziyarette bulundu. Gazetecilerle birlikte sınıfları gezen Korkmaz, öğrencilerle ve öğretmenlerle sohbet etti. Daha sonra gazetecilere açıklamalarda bulunan Korkmaz, sınıf mevcutlarının 18-20 olduğunu belirterek, “15 Şubat’ta 458 okulumuzu eğitim öğretime açmıştık. Şükürler olsun bu 458 okulumuzda 5 gün okula giden çocuklarımıza rağmen herhangi bir vakaya rastlamadık. Bugünde ilimizdeki diğer okullar eğitim öğretime başladı.
Sınıf ortalamalarımız çok güzel bir durumda. 18-21 arasında değişen sınıflarımız var. Bakanlığımızın belirlediği programa göre 5, 6 ve 7’nci sınıflarda 2’şer gün, 8 ve 12’nci sınıflarda da planlamaya göre 3 veya 4 gün eğitim verilecek. YBO ve köy okullarımızda 5’er gün kesintisiz eğitime devam ediyoruz. Çocuklarımız korona virüs ile ilgili bilinç oluşturdular. Her çocuğumuz maskesini takarak mesafesini de koruyor. Okullarımızı da dezenfekte ediyoruz. İnşallah vakalarla karşılaşmayız. Temennimiz sezon sonuna kadar herhangi bir vaka olmadan tamamlamaktır. Yüz yüze eğitimde öğretmenlerimiz daha az yoruluyor. Biz camdan değil, candan eğitimden tarafız. Bütün öğretmen, veli ve öğrencilerimize eğitim öğretim yılımız hayırlı olsun” dedi.
(VO-MSA-Y)
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