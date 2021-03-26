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26 Mart 2021 Cuma günü yayınlandı
Bitlis’te yoğun kar yağışı

Bitlis’te yoğun kar yağışı

Kar yağışı

Kar Kalınlığı Karla Mücadele Yağan Kar Yağışı 

-Karla kaplanan araçlar
-Yoldan geçen araç ve vatandaşlar
-Detaylar

( BİTLİS ) BİTLİS

- Bitlis ve ilçelerinde dün başlayan kar yağışı yoğun şekilde devam ediyor. Kar yağışının yoğun olarak devam ettiği yerlerden biri olan Bitlis’in Tatvan ilçesinde, dün ve bugün yağan karla birlikte kent merkezindeki kar kalınlığı yaklaşık 15 santimetreye ulaştı. Arabaların tamamen karla kaplandığı ilçede, kapanan yolların açılması için de karla mücadele çalışmaları başlatıldı. Baharı beklerken yeniden kışı yaşayan ilçe sakinleri ise dört gözle havaların ısınmasını bekliyor.
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