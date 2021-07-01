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1 Temmuz 2021 Perşembe günü yayınlandı
Bitlis’te yaz spor okullarının açılışı yapıldı

Bitlis’te yaz spor okullarının açılışı yapıldı

Görüntü Sıralaması

Basketbol Çekim Kullar Öğrenciler İstiklal 

-Sporculardan görüntüler
-Saygı duruşu istiklal marşı
-Gençlik ve Spor Hizmetleri İl Müdürü Bilal Elkatmış’ın konuşması
-Basket gösterileri
-Tekvando gösterileri
-Sporcuların fotoğraf çektirmeleri

( BİTLİS ) - BİTLİS

- Bitlis Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından kentte başlatılan yaz spor okullarının açılışı yapıldı. Merkez Spor Salonunda düzenlenen programla açılışı yapılan yaz spor okullarına kayıt yaptıran öğrenciler, farklı spor alanlarında eğitim almaya başladı.
Gerçekleştirilen açılış programına Bitlis Vali Yardımcısı Furkan Seyman, Gençlik ve Spor İl Müdürü Bilal Elkatmış, Şube Müdürü Faruk Budak, antrenörler ve sporcuların yakınları katıldı.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından kısa bir konuşma yapan Gençlik ve Spor İl Müdürü Bilal Elkatmış, pandemi dolayısıyla geçen yıl açılmayan yaz spor okullarının bugün yeniden açıldığını belirtti.
Elkatmış, “2020-2021 yaz spor okulları açılış programında bir araya geliyoruz. Geçen yıl pandemi dolayısıyla yaz spor okullarımızı açamamıştık. Bugün Bitlis merkez ve 6 ilçede aynı zamanda açılan yaz spor okullarımıza birçok branşta öğrenci katıldı.
17 branşta yaklaşık 6 bin sporcu ile yaz spor okullarımızı açıyoruz. Katılan sporcularımıza başarılar diliyorum” dedi.
Konuşmanın ardından basketbol ve judo sporcuları gösterisi olurken, program toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.
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