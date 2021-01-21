Bitlis’te vatandaşların ATM’de para çekme çilesi

-Vatandaşların ATM’ye gitmesi

-Vatandaşın karı ayağıyla temizlemesi

-ATM’de oturarak işlem yapılması

-ATM’de ayakta işlem yapılması

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( BİTLİS )- Kardan adeta kaybolan ATM’ye giden vatandaşlar, kendi imkanlarıyla temizleyip işlemlerini yapıyor BİTLİS



- Bitlis’te günlerdir devam eden kar yağışı nedeniyle adeta kaybolan ATM’lerin etrafı ilgili yetkililer tarafından temizlenmeyince iş vatandaşa kaldı. Kentin değişik yerlerine bankalar tarafından yerleştirilen para çekme makineleri, günlerdir yağan kardan dolayı adeta kaybolurken, vatandaşlar ise para çekmek için ATM’lerin önlerindeki karları kendileri temizlediler. Yetkililere seslenen vatandaşlar, ATM’lerin kardan temizlenmesi gerektiğini vurguladılar. Para çekmek için ATM’ye gelen Serkan Olcay, ilk olarak kara oturarak para çekmeyi denedi ancak havanın soğuk olmasından dolayı ayağı ile karı temizleyip işlemini yaptı. Yetkililerden karları temizlemelerini isteyen Olcay, sadece kendisi değil özellikle kadınların zorluk yaşadığını dile getirdi. Olcay, “Üç gündür yoğun bir şekilde devam eden kar yağışı adeta Bitlis’i esir almış durumda. Bu arada ATM’ler de yoğun kar yağışından nasibini aldı. Maalesef ATM’lerin önü temizlenmediği için biz kendi imkanlarımızla temizleyip işlemlerimizi o şekilde yapıyoruz” dedi.





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