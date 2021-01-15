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15 Ocak 2021 Cuma günü yayınlandı
Bitlis’te tipi ve fırtına nedeniyle otobüs şarampole yuvarlandı: 5 yaralı

Bitlis’te tipi ve fırtına nedeniyle otobüs şarampole yuvarlandı: 5 yaralı

Görüntü Sırlaması

Nadan Gesi Yolcu Otobüsü 

-Şarampole yuvarlana otobüsten görüntüler
-Yoldan görüntüler
-Şarampole yuvarlanan tırdan görüntüler
-Hastane önünden görüntüler

( BİTLİS )- Bitlis’in Rahva mevkiinde tipi, sis ve fırtınadan dolayı bir yolcu otobüsü ile bir tır şarampole yuvarlandı. BİTLİS

- Bitlis-Tatvan karayolunda akşam saatlerinde tipi ve fırtına nedeniyle meydana gelen kazalarda 5 kişi yaralandı. Bitlis’in Rahva mevkiinde tipi, sis ve fırtınadan dolayı bir yolcu otobüsü ile bir tır şarampole yuvarlandı. Kazalar akşam saatlerinde Bitlis-Tatvan arasındaki Rahva bölgesinde meydana geldi. Tipi ve fırtına nedeniyle görüş mesafesinin kaybolduğu bölgede sürücüler zor anlar yaşarken, Tatvan’dan Bitlis istikametine gitmekte olan 34 YK 3399 plakalı yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı. Kazada otobüste yolcu olarak bulunan 5 kişi yaralandı. Yaralılar çevredekilerin yardımıyla otobüsten çıkarılarak Bitlis-Tatvan Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Yalıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilirken, kaza yerinin 100 metre ilerisinde bir tır şarampole yuvarlandı. Sürücüsünün yara almadığı kazada araçta maddi hasar oluştu. Kaza sonrası yol kısa bir süreliğine trafiğe kapanırken, Karayolları ekipleri bölgede tuzlama çalışması yaptı.
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