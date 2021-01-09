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09 Ocak 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Bitlis'te tespit edilen 100 kilo amonyum nitrat böyle imha edildi

Bitlis'te tespit edilen 100 kilo amonyum nitrat böyle imha edildi

imha görüntüsü

( BİTLİS ) BİTLİS

Terörle Mücadele Bild Amonyum Nitrat 


- Bitlis kırsalında toprağa gömülü vaziyette tuzaklanmaya hazır 100 kilo amonyum nitrat ele geçirildi. Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, “Yıldırım-16 Sehi Ormanları Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Üst Çavuş Hakan Toydemir 2021-02” operasyonunun başlatıldığı bildirildi.
Ele geçirilen malzemelerin Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığın talimatı ile imha edildiği belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi.
"İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca yapılan çalışmalar neticesinde, merkeze Harmanyeri Köyü kırsalında Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) mensuplarınca araziye gizlenmiş yaşam malzemesi ve patlayıcı madde olduğu bilgisi alınmış, BTÖ mensuplarını bulmak, etkisiz hale getirmek, kullanmış oldukları sığınak, barınak ve depoları imha etmek maksadıyla, “Yıldırım 16 Sehi Ormanları Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Üst Çavuş Hakan Toydemir 2021-02” operasyonu başlatılmıştır. Operasyon kapsamında, Harmanyeri Köyü kırsalında, toprağa gömülü plastik bidon içerisinde tuzaklanmaya hazır 100 kilo amonyum nitrat, toprağa gömülü naylon brandaya sarılı 20 adet 4’lü pil bloğu, 2 adet akü, 36 litre sıvı yağ ele geçirilmiştir. Ele geçirilen malzemeler Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı alınarak delil niteliği taşıyanlar muhafaza altına alınmıştır. Diğer malzemeler ise yerinde imha edilmiştir. Güvenlik güçlerimiz, bölge halkımızın da desteği ile huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla, ilimiz genelinde operasyonlarını arttırarak, terörle mücadeleyi kararlılıkla sürdürecektirler. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.
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