Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
15 Şubat 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Bitlis’te teröristlere ait 5 mağara ile mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi

Bitlis’te teröristlere ait 5 mağara ile mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi

Görüntü Sıralaması

Yağmurlu Terör Örgütü Teröristler 

-Bulunan malzemelerin imhası

( BİTLİS ) BİTLİS

- Bitlis merkez kırsalında yürütülen operasyonda bölücü terör örgütü (BTÖ) mensuplarına ait 5 mağara ile yaşam malzemesi ve mühimmat ele geçirildi. Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca yapılan istihbarı çalışmalar neticesinde merkeze bağlı Kayalıbağ köyü kırsalında BTÖ mensuplarınca araziye gizlenmiş yaşam malzemesi ve patlayıcı olduğu bilgisi alındığı belirtildi. Açıklamada, “Bitlis İl Jandarma Komutanlığınca BTÖ mensuplarını bulmak, etkisiz hale getirmek, kullanmış oldukları sığınak, barınak ve depoları imha etmek maksadıyla Eren-6 Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Üstçavuş Hakan Toydemir 2021-11 Operasyonu başlatılmıştır. Operasyon kapsamında Kayalıbağ köyü kırsalında 5 adet mağara, 2 adet Kaleşnikof marka tüfek şarjör kütüklüğü, 8 adet büyük tüp, 41 adet pil, 1 adet telsiz anteni, 2 çift ayakkabı, 1 adet tencere, 1 adet radyo, 1 adet levye, 1 adet balyoz, 1 adet kürek, 1 adet kazma, 1 adet mont, 1 adet yağmurluk, 10 adet panço, 5 kilogram toz deterjan, 45 kilogram çeşitli gıda ve sağlık malzemesi ele geçirilmiştir. Ele geçirilen malzemeler Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı alınarak delil niteliği taşıyanlar muhafaza altına alınmıştır. Diğer malzemeler yerinde imha edilmiştir. Mağaralar ise kullanılmaz hale getirilmiştir” denildi. (VO-MSA-Y)
loading...
İlgili Foto Galeriler
Gülerek geldiler! Şüpheliler arasında o da varGülerek geldiler! Şüpheliler arasında o da var
Çatışma çıktı! 1 terörist ölü, 3 terörist sağ yakalandıÇatışma çıktı! 1 terörist ölü, 3 terörist sağ yakalandı
DEAŞ hücre evinde canlı bomba operasyonu! İşte o anlarDEAŞ hücre evinde canlı bomba operasyonu! İşte o anlar
FETÖcülerin Eagle Üzerinden Yaptığı Gizli GörüşmelerFETÖcülerin Eagle Üzerinden Yaptığı Gizli Görüşmeler
İşte kamudan atılanların isim isim listesiİşte kamudan atılanların isim isim listesi
Genç kız FETÖ'nün işkencelerini anlattıGenç kız FETÖ'nün işkencelerini anlattı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı