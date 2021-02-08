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08 Şubat 2021 Pazartesi günü yayınlandı
- Bitlis’te terör operasyonu: 5 tutuklama

- Bitlis’te terör operasyonu: 5 tutuklama

Şüphelilerin adliyeye çıkarılması

Terörle Mücadele Adli Kontrol Jandarma Terör Operasyonu Terör Örgütü 

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( BİTLİS ) BİTLİS

- Bitlis’te jandarma ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda gözaltına alınan 11 şüpheliden 5’i tutuklandı. Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı TEM Daire Başkanlığı unsurlarınca yapılan istihbarı çalışmalar neticesinde, ‘PKK/KCK bölücü terör örgütüne üye olmak ve yardım/yataklık yapmak’ suçlarını işlediği belirlenen şahıslara yönelik Bitlis merkezli olmak üzere, Bitlis ve İstanbul illerinde 5 Şubat 2021 tarihinde eş zamanlı operasyon icra edildiği belirtildi. Açıklamada, “İcra edilen operasyon sonucu biri İstanbul’da 11 şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Gözaltına alınan şüpheliler adli işlemlerinin tamamlanmasına müteakip 8 Şubat 2021 günü Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilmiştir. Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilen şüphelilerden 5’i tutuklanmış, 6’sı ise adli kontrol şartı ile serbest bırakılmıştır. Güvenlik güçlerimiz bölge halkımızın da desteği ile huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla ilimiz genelinde operasyonlarını arttırarak, terörle mücadeleyi kararlılıkla sürdürecektir” denildi. (MSA-Y)
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