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05 Şubat 2021 Cuma günü yayınlandı
Bitlis’te terör operasyonu: 11 gözaltı

Bitlis’te terör operasyonu: 11 gözaltı

Jandarmanın operasyona çıkması

Flash Bellek Terör Operasyonu Akıllı Cep Telefonu Cep Telefonu Terör Örgütü 

-Operasyon
-Evde arama yapılması
-Şüphelinin gözaltına alınması

( BİTLİS ) BİTLİS

- Bitlis merkezli PKK/KCK terör örgütüne yönelik yapılan operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı.Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca yapılan istihbarı çalışmalar neticesinde, “PKK/KCK bölücü terör örgütüne üye olmak ve yardım/yataklık yapmak” suçlarını işlediği belirlenen şahıslara yönelik Bitlis ve İstanbul illerinde eş zamanlı operasyon icra edildiği belirtildi. Açıklamada, “İcra edilen operasyon sonucu biri İstanbul’da olmak üzere 11 şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Operasyon kapsamında yapılan ev ve iş yeri aramalarında; 1 adet ruhsatsız Kalaşnikof piyade tüfeği, 2 adet Kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü, 20 adet Kalaşnikof piyade tüfeği fişeği, 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 19 adet 12 cal. fişek, 9 adet akıllı cep telefonu, 10 adet sim kart, 1 adet flash bellek, 2 adet hafıza kartı, 1 adet el kamerası, 1 adet kamera kaseti ele geçirilmiştir. Gözaltına alınan şüphelilerin adli işlemleri devam etmektedir” denildi.
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