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10 Mart 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Bitlis’te Miraç Kandilinde eller semaya açıldı

Bitlis’te Miraç Kandilinde eller semaya açıldı

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( BİTLİS ) BİTLİS

- Bitlis’te Miraç Kandili sebebiyle camilere akın eden vatandaşlar pandemi kuralları uyarak, dualar etti namaz kıldı. Beşminare Mahallesinde bulunan Kiler Camisi'nde Miraç Kandili dolayısıyla düzenlenen program Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.
Maske kullanan ve sosyal mesafe etiketlerine göre saf tutan vatandaşlar, Kur'an-ı Kerim ve ilahilerin okunduğu gecede Miraç Kandili'nin manevi atmosferini yaşadı. Bitlis Müftüsü Faysal Geylani tarafından Miraç hadisesi ve Miraç'ın önemi anlatıldı. (VO)
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