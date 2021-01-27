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27 Ocak 2021 Çarşamba günü yayınlandı
- Bitlis'te kardan dağlar oluştu

- Bitlis'te kardan dağlar oluştu

Görüntü Sıralaması

Bild Karla Mücadele Yarından Sonra Kar Yağışı Çocuk Parkı 

-Kar kütlelerinden görüntüler
-Tek katlı evlerden görüntüler
-Kaybolan çocuk parkından görüntüler
-İş makinelerinden görüntüler
-Karların kamyonlara yüklenmesi

( BİTLİS ) BİTLİS

- Türkiye’nin en çok kar alan illerinin başında gelen Bitlis’te adeta kardan dağlar oluştu. Kar yağışının durmasının ardından gerek çatılardaki karların düşmesi gerekse iş makinelerinin bir kenara yığmasından dolayı Bitlis’in hemen hemen her yerinde küçük küçük dağlar oluştu. İl özel idaresi, Karayolları ve Bitlis Belediyesi karla mücadelelerini geceli gündüzlü sürdürürken, il genelinde toplamda 7 köy yolunun ulaşıma kapalı olduğu bildirildi.
Bitlis Belediyesi ekipleri kamyonlarla karı şehir dışına taşırken, il özel idaresi ise kapalı bulunan 7 köy yolunu açmak için mücadele veriyor. Meteoroloji Müdürlüğünden yapılan açıklamada ise yarından sonra kar yağışının yeniden başlayacağı belirtildi. (VO-MSA-Y)
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