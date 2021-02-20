Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
20 Şubat 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Bitlis’te kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor

Bitlis’te kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor

Görüntü Sıralaması

Kar Kalınlığı Hava Sıcaklıkları Köy Yolları Karla Mücadele Kar Yağışı 

-Cadde ve sokaklardan görüntüler
-Araçlardan görüntüler
-Vatandaşlardan görüntüler
-Detaylar

( BİTLİS ) BİTLİS

- Bitlis’te etkili olan kar yağışı ve tipi hayatı olumsuz etkilerken, 125 köy yolu da ulaşıma kapandı. Kar yağışının 4 günden beridir etkili olduğu Bitlis’te araçlar kara gömüldü. Vatandaşlar sabahın erken saatlerinde araçlarının etrafını açmak için büyük çaba sarf etti. Kar kalınlığının 40 santimetreye ulaştığı kent merkezinde, ekipler yolları açmak için çalışma başlattı. Meteoroloji yetkilileri, kar yağışının bölgeyi terk ettiğini, ancak hava sıcaklıklarında önemli derecede düşüş yaşanacağını, bu nedenle buzlanma ve don olaylarına karşı uyarılarda bulundu. Yetkililer, bugüne kadar yağan toplam kar kalınlığının ise 4 metreyi aştığını ifade ettiler. İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Şube Müdürü Ümit Kurtkan ise Bitlis ve ilçelerine bağlı 125 köy yolunun kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşıma kapandığını, bugün itibari ile açma çalışmalarının başladığını söyledi.

Kurtkan, “Bitlis’te 4 günden beridir aralıklarla devam eden kar yağışı nedeniyle 125 köy yolumuz ulaşıma kapandı. Kapanan köy yollarının açılması için 9 şantiyede bulunan 75 personel ve 52 iş makinesi ile karla mücadele çalışmamızı sürdüreceğiz. Kapanan köy yollarının en kısa sürede yeniden ulaşıma açacağız” dedi.
Kar yağışı ile birlikte ana yollarda karayolları ekipleri, mahalle yollarında ise belediye ekipleri açma çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Kar Yağışı Hayatı Böyle EtkilediKar Yağışı Hayatı Böyle Etkiledi
Sıcak, bahar havası derken… Bu manzaraya uyandılar!Sıcak, bahar havası derken… Bu manzaraya uyandılar!
Doğuda kar esaretiDoğuda kar esareti
Kars beyaza büründüKars beyaza büründü
Burada Yaşamak Cesaret İster!Burada Yaşamak Cesaret İster!
Rize Ayder Yaylası'ndan Kar ManzaralarıRize Ayder Yaylası'ndan Kar Manzaraları
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement AdvertisementAdvertisement Advertisement