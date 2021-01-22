Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
22 Ocak 2021 Cuma günü yayınlandı
Bitlis'te kapalı 214 köy yolundan 124'ü ulaşıma açıldı

Bitlis'te kapalı 214 köy yolundan 124'ü ulaşıma açıldı

Tek katlı evlerden görüntüler

İş Makinesi Köy Yolları Karla Mücadele Kar Yağışı 

-Sokaklardan görüntü
-Parklardan görüntü
-Detaylar

( BİTLİS ) BİTLİS

- Bitlis’te bir haftadır aralıklarla devam eden kar yağışı kent merkezinde 2 metreye ulaşırken, kapalı olan 214 köy yolundan 124’ü ulaşıma açıldı. Bitlis’te geçen hafta çarşamba günü başlayan ve aralıklarla etkisini sürdüren kar yağışı, kent merkezinde 2 metreye ulaşırken, yüksek kesimlerde ise 3 metreyi aştı. Etkisini sürdüren kar yağışı ile birlikte belediyeye ait iş makineleri de yollarda genişletme çalışmalarına başladı.
İl Özel İdaresi, Karayolları ve Bitlis Belediyesi ekipleri çalışmalarını aralıksız sürdürürken, belediye kent merkezinde ki karı kamyonlarla şehir dışına taşıyor. İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Şubesi tarafından yapılan açıklamada, 90 köy yolunun yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapalı olduğu, karla mücadele ekiplerinin 7/24 mesailerine devam ettiği belirtildi. 9 ayrı şantiyede 75 personel ve 52 iş makinesi ile kapalı olan köy yollarının en kısa sürede yeniden ulaşıma açılacağı ifade edilen açıklamada, şimdiye kadar 124 köy yolunun açıldığı belirtildi.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Kar Yağışı Hayatı Böyle EtkilediKar Yağışı Hayatı Böyle Etkiledi
Sıcak, bahar havası derken… Bu manzaraya uyandılar!Sıcak, bahar havası derken… Bu manzaraya uyandılar!
Doğuda kar esaretiDoğuda kar esareti
Kars beyaza büründüKars beyaza büründü
Burada Yaşamak Cesaret İster!Burada Yaşamak Cesaret İster!
Rize Ayder Yaylası'ndan Kar ManzaralarıRize Ayder Yaylası'ndan Kar Manzaraları
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı