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24 Mart 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Bitlis’te fırtına çatıları uçurdu

Bitlis’te fırtına çatıları uçurdu

Uçan çatıdan görüntüler

Gard Yağan Şiddetli Rüzgar Irak 

-Yerinden çıkan tabeladan görüntüler
-Otobüs durağından görüntüler
-Elektrik direğinden görüntüler
-Detaylar

( BİTLİS ) BİTLİS

- Bitlis’te dün akşam saatlerinde başlayan fırtına çatıları uçurdu. Bitlis’te iki gündür aralıklarla yağan yağmur, gece saatlerinde yerini şiddetli rüzgara bırakırken, özellikle yüksek kesimlerde bulunan bazı binaların çatıları uçtu. Herhangi can kaybı ve yaralanmanın olmadığı Bitlis’te, elektrik direkleri, otobüs durakları ve iş yeri tabelaları da rüzgardan nasibini aldı. Polis ve AFAD ekipleri, vatandaşları ve sürücüleri tedbirli olmaları konusunda uyarırken, Bitlis Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ise yola düşen çatı parçalarını kaldırdı.
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