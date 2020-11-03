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03 Kasım 2020 Salı günü yayınlandı
Bitlis'te feci kaza, otobüsle tır çarpıştı: 2 ölü, 12 yaralı

Bitlis'te feci kaza, otobüsle tır çarpıştı: 2 ölü, 12 yaralı

Olay yeri

( BİTLİS - 1) BİTLİS

Hastane Yolcu Otobüsü 


- Bitlis'te yolcu otobüsüyle tırın çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybederken 12 kişi yaralandı. Alınan bilgilere göre kaza, Bitlis ve Siirt'in Baykan ilçesi arasındaki kara yolunda meydana geldi. Sürücülerin ismi öğrenilemeyen yolcu otobüsü ile tırın çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybederken 12 kişi de yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Bitlis ve Baykan'daki hastanelere kaldırılırken, kara yolu da ulaşıma kapatıldı. (MSA-Y)
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