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30 Ekim 2020 Cuma günü yayınlandı
- Bitlis’te EYP ve yaşam malzemesi ele geçirildi

- Bitlis’te EYP ve yaşam malzemesi ele geçirildi

Eyp'nin imha edilmesi

( BİTLİS ) BİTLİS

Elektrik Kablosu Cumhuriyet Başsavcılığı Başsavcılığı Güvenlik Güçleri Terör Örgütü 


- Bitlis’te güvenlik güçlerince yapılan operasyonda el yapımı patlayıcı ile yaşam malzemeleri ele geçirildi. Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, merkeze bağlı Ortakapı köyü kırsalında İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda, toprağa gömülü olduğu belirtilen EYP yapımında kullanılan amonyum nitrat ve yaşam malzemesi olduğu bilgisi üzerine bölgede operasyon başlatıldığı belirtildi. Açıklamada, “Bitlis merkeze bağlı Ortakapı köyü kırsalında bölücü terör örgütü mensuplarını bulmak, etkisiz hale getirmek, kullanmış oldukları sığınak, barınak ve depoları imha etmek maksadıyla Şehit Jandarma Er Şevket Kesip 2020-51 Operasyonu başlatıldı. Yapılan operasyonda, toprağa gömülü vaziyette jelikan bidonlar içerisinde EYP yapımında kullanılan 25 kilogram amonyum nitrat, 20 metre elektrik kablosu, 2,5 litre mazot, 50 kilogram un, 50 kilogram bulgur, 5 kilogram pirinç, 5 kilogram şeker, 2 çift mekap ayakkabı, 10 paket helva, 4 adet diş macunu ve 10 adet diş fırçası ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelerden delil niteliği taşıyanlara cumhuriyet başsavcılığının talimatı ile el konulurken, diğer malzemeler yerinde imha edildi” denildi.
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