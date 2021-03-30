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30 Mart 2021 Salı günü yayınlandı
Bitlis’te ele geçirilen havan mühimmatı imha edildi

Bitlis’te ele geçirilen havan mühimmatı imha edildi

Havan mühimmatının imha edilmesi

( BİTLİS ) BİTLİS

Cumhuriyet Başsavcı Cumhuriyet Başsavcılığı Başsavcılığı Jandarma 


- Bitlis kırsalında jandarma ekiplerince yürütülen operasyonda ele geçirilen 1 adet kullanıma hazır havan mühimmatı imha edildi. Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca yapılan çalışmalarda; Bitlis merkez ilçesi Çeltikli köyü kırsalında BTÖ mensuplarınca araziye gizlenmiş yaşam malzemesi ve patlayıcı madde olduğu bilgisi alındığı belirtildi. Açıklamada, “BTÖ mensuplarını bulmak, etkisiz hale getirmek, kullanmış oldukları sığınak, barınak ve depoları imha etmek maksadıyla Eren-11 Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Halil Ateş 2021-18 Operasyonu başlatılmıştır. Operasyon kapsamında; Çeltikli köyü kırsalında; taşlık alanda gizlenmiş vaziyette kullanılabilir durumda 1 adet 81 mm. havan mühimmatı ele geçirilmiştir. Ele geçirilen havan mühimmatı, cumhuriyet başsavcılığının talimatı alınarak yerinde imha edilmiştir” denildi. (MSA-Y)
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