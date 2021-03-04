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04 Mart 2021 Perşembe günü yayınlandı
Bitlis'te düşen helikopterde 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş'da şehit oldu

Bitlis'te düşen helikopterde 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş'da şehit oldu

Arşiv görüntüler

General Helikopter Düştü Helikopter Askeri Personel Orgeneral 

-8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş'ın fotoğrafları

( ELAZIĞ ) ELAZIĞ

- Bitlis'te düşen helikopterde şehit olanlardan birinin Elazığ 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş olduğu öğrenildi. Alınan bilgiye göre, bugün Bingöl'den Tatvan'a gitmek üzere 13.55’te kalkış yapan Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na ait Cougar tipi bir helikopter düştü. Bölgede yapılan çalışma da helikopterde bulunan 9 askeri personel şehit oldu, 4'ü ise yaralandı. Şehit olanlardan birinin Elazığ 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş olduğu öğrenildi. (CK-HİV-
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