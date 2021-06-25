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25 Haziran 2021 Cuma günü yayınlandı
Bitlis’te dev yılanların dansı böyle görüntülendi

Bitlis’te dev yılanların dansı böyle görüntülendi

Yılanların cep telefonu ile çekilmiş görüntüleri

( BİTLİS ) BİTLİS

Kamera Cep Telefonu 


- Bitlis’te bir arıcı tarafından yaklaşık 3 metrelik iki siyah yılanın dansı cep telefonu ile görüntülendi. Bitlis-Mutki kara yolu üzerinde bulunan arılarının bakımını yapan arıcı, iki yılanın dansını gördü. Hemen cep telefonu ile yılanların dansını kameraya alan arıcı, yaklaşık dört dakika kadar videolarını çekmeyi başardı. Birbirlerine sarılı haldeki çiftleşme dansı yapan yılanlar, bir süre sonra gözden kayboldu.
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