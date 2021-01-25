Bitlis'te çatıdan düşen kar kütlesi 4 kişiyi yaraladı

-HASAR GÖREN ARAÇLAR -AMBULANSALRIN OLAY YERİNE GELİŞİ -YARALIALRIN AMBULANSA ALINMALARI -OLAYI GÖREN İSMAİL BULAN SİMLİ VATANDAŞ İLE RÖP.
( BİTLİS ) BİTLİS
- Bitlis’te bir iş yerinin çatısından düşen kar kütlelerinden dolayı 2’si çocuk 4 kişi hafif şekilde yaralanırken, 3 araçta hasar gördü. Edinilen bilgiye göre, Bitlis’in Nur Caddesi üzerindeki bir iş yerinin çatısında biriken karların düşmesi sonucu 2’si çocuk 4 kişi hafif şekilde yakalandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Bitlis Devlet Hastanesine kaldırıldılar. Kar kütleleri park halindeki 3 araca da zarar verirken, olayla ilgili tahkikat başlatıldı. Olayı gören İsmail Bulan isimli vatanda, “Az önce çarşı merkezinden geçtiğim sırada 5 katlı iş merkezinin çatısından kar düştü. 2’si çocuk toplam 4 kişi hafif şekilde yaralandı. Böyle olayların yaşanmaması için vatandaşlar çatılarını temizlesin” dedi. (VO-ŞAK-
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