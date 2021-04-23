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23 Nisan 2021 Cuma günü yayınlandı
Bitlis’te bulunan 4 adet el bombası böyle imha edildi

Bitlis’te bulunan 4 adet el bombası böyle imha edildi

İmha görüntüsü

( BİTLİS ) BİTLİS

Terörle Mücadele El Bombası Terör Örgütü 


- Bitlis’in Mutki kırsalında yürütülen operasyonda 4 adet el bombası ve 240 adet fişek ele geçirildi.Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca yapılan çalışmalar neticesinde, Mutki ilçesi Kapaklı köyü kırsalında bölücü terör örgütü (BTÖ) mensuplarınca araziye gizlenmiş yaşam malzemesi ve patlayıcı madde olduğu bilgisi alındığı belirtildi. Açıklamada, “BTÖ mensuplarını bulmak, etkisiz hale getirmek, kullanmış oldukları sığınak, barınak ve depoları imha etmek maksadıyla Eren-11 Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Ömer Doğan 2021-07 Operasyonu başlatılmıştır. Operasyon kapsamında; Kapaklı köyü kırsalında toprağa gömülü brandaya sarılı vaziyette 4 adet el bombası, 240 adet 7,62 mm çapında fişek, 3 adet büyük pil, 1 adet leşker kıyafeti, 1 adet puşi ele geçirilmiştir. Ele geçirilen malzemelerden delil niteliği taşıyanlar Mutki Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda muhafaza altına alınmıştır. Diğer malzemeler ise yerinde imha edilmiştir. Güvenlik güçlerimiz, bölge halkımızın da desteği ile huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla, ilimiz genelinde operasyonlarını arttırarak, terörle mücadeleyi kararlılıkla sürdürecektir” denildi.
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