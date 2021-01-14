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14 Ocak 2021 Perşembe günü yayınlandı
Bitlis’te beklenen kar yağışı başladı

Bitlis’te beklenen kar yağışı başladı

Kar yağışından görüntüler

Bild Karla Mücadele Kar Yağışı 

-Sokaklardan görüntüler
-Ana yoldan görüntüler
-Evlerden görüntüler
-Detaylar

( BİTLİS ) BİTLİS

- Bitlis’te sabah saatlerinde başlayan kar yağışı kenti yeniden beyaza bürüdü. Bitlis’te etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Hava sıcaklığında hissedilir derecede düşüş yaşanırken, trafikte de aksamalar meydana geldi. Bitlis Meteoroloji Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, kar yağışının önümüzdeki hafta çarşamba gününe kadar devam edeceği bildirildi.
Ana yolların açık olduğu Bitlis’te, Karayolları başta olmak üzere İl Özel İdaresi ile belediye ekipleri karla mücadele için hazır bekletiliyor.
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