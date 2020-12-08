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08 Aralık 2020 Salı günü yayınlandı
Bitlis'te 53 düzensiz göçmen ve bir organizatör yakalandı

Bitlis'te 53 düzensiz göçmen ve bir organizatör yakalandı

jandarma tarafından organizatörün adliyeye götürülüşü

( BİTLİS ) - BİTLİS

Jandarma Bild Akalan Trol 


- Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde yurda yasa dışı yollarla giriş yapan 53 düzensiz göçmen ve bir organizatör yakalandı. Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, Afganistan, Özbekitan ve Pakistan uyruklu 53 düzensiz göçmenin yakalandığını bildirdi. Açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığınca Adilcevaz Çimenli uygulama noktasında yapılan yol kontrolünde koltukları sökülmüş bir minibüs içerisinde yurda yasa dışı yollardan girdiği tespit edilen 46 Afganistan, 3 Özbekistan, 4 Pakistan ve bu düzensiz göçmen sevkiyatındaki organizasyonun içerisinde bulunan M.Ç. isimli şüpheli yakalanmıştır. Düzensiz göçmenlere organizatörlük yapan M.Ç. isimli şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Bitlis E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edilmiştir. Yakalanan 53 düzensiz göçmen işlemlerinin ardından Bitlis İl Göç idaresine teslim edilecektir. Güvenlik güçlerimiz bölge halkımızın da desteği ile asayiş, huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla ilimiz genelinde suç ve suçlularla mücadelesini kararlılıkla sürdürecektirler. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi. (VO)
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